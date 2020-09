Ellen tem semana do cão e sofre nas mãos de racistas do inferno · .

Segunda, 14/9 (Capítulo 115)

Bóris questiona Edgar sobre a promoção de Malu. Roney pressiona Deco sobre a troca do registro de paternidade de Tonico. MB lidera uma manifestação contra o novo cargo de Malu. Ellen confessa a Fio, Benê e Keyla que teme permanecer no Colégio Grupo sem Bóris. Dóris se preocupa com Ellen.

Os alunos afirmam sua decepção com a atitude de Bóris. Felipe discute com Lica, e os dois decidem dar um tempo. Clara desabafa com Luís. Tato volta a trabalhar na lanchonete de Roney e propõe retomar a sociedade com Das Dores. Fio sugere que Valdemar esteja interessado em Das Dores. Ellen é agredida na nova escola.

Terça, 15/9 (Capítulo 116)

Jota, Tina e Lica defendem Ellen. Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará fazer um exame de DNA. Bóris questiona sua decisão de deixar o colégio, e Dóris o apoia. Clara cobra uma atitude de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar. Keyla se preocupa com a tristeza de Tato por causa do registro de Tonico.

Ellen confessa a Benê que não sabe se quer continuar no Colégio Grupo. Edgar conversa com Malu sobre o caso de Ellen. Lica se incomoda ao ver Luís em sua casa. Clara discute com Malu. Ellen decide enfrentar os alunos do Grupo. Lica vai a uma festa com MB, sem a permissão de Marta.

Quarta, 16/9 (Capítulo 117)

Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida por ela.

Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos responsáveis se desculpem com Ellen. Keyla e Tato discutem por causa de Tonico. Roney se oferece para falar com Aldo e Tato se emociona. Deco surpreende Keyla. Ellen sofre racismo.

Quinta, 17/9 (Capítulo 118)

Tina conversa com Ellen. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. K1 descobre que MB saiu com Lica e se revolta com o menino. As meninas conversam com Keyla sobre Tato e Deco. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney.

Marta repreende Lica por mentir para ela. Mitsuko diz a Tina que questionará o Colégio Grupo sobre o caso de Ellen. Tina descobre que pode ter uma doença. Guto estimula Benê a tocar piano em público.

Sexta, 18/9 (Capítulo 119)

Todos se emocionam com a apresentação de Benê ao piano. Ellen aconselha Tina a falar com Mitsuko. Deco anuncia que Tonico conhecerá seus avós paternos. Ellen se destaca durante a aula, e Júlia se incomoda. Luís convida Marta para passar uma temporada em Paris. Juca e Jota revelam a Ellen que inscreveram o robô dos três em um festival de tecnologia.

Mitsuko acalma Tina e afirma que a filha não está doente. MB dá dicas para o vlog de Juca e Samantha. Bóris conversa com Marta sobre suas possibilidades profissionais. Tato tenta se aproximar de Keyla, quando Deco chega. Benê questiona Guto sobre seus sentimentos por ela.

