Em 2000, atriz virou Laços de Família do avesso e quebrou tabu; saiba qual · .

Em 2000, Deborah Secco entrou em Laços de Família para ser apedrejada em praça pública como a antagonista Íris. Ao contrário de todas as expectativas, a atriz lavou a alma do público ao bater de frente com a mimada Camila (Carolina Dieckmann) e quebrou tabus ao garfar seu final feliz ao lado de Pedro (José Mayer) –casado e 30 anos mais velho.

“Nunca imaginei que receberia tanto carinho do público, nem que ela fosse ficar com o personagem do José Mayer. Era para eu ser odiada! Era uma imagem difícil de colocar na televisão, porque então eu só tinha 21 anos, mas era muito magrinha e passava a impressão de ser ainda mais menina”, revela a artista ao ..

Em seus arroubos de sinceridade, a jovem chamava a filha de Helena (Vera Fischer) de “Judas” por furar o olho da própria mãe para ficar com Edu (Reynaldo Gianecchini). Ela não deu trégua nem mesmo quando a protagonista de Carolina Dieckmann descobriu um câncer.

“Foi a primeira vez que eu tive uma recepção tão calorosa nas ruas por conta de uma novela. Ela era a justiceira que o público tanto queria para fazer a Camila pagar pela sua traição. Só que ela era tão infantil, fazia as coisas da forma mais errada possível, que eu nunca consegui defendê-la”, afirma Deborah.

Ela até apanhou duas vezes por conta da sequência em que a garota invade o hospital para zombar da aparência da sobrinha, que tinha raspado os cabelos por causa do câncer. Uma na ficção, com um tapa bem dado pela empresária interpretada por Vera Fischer, e outra no meio do supermercado –para valer.

“Apanhei muito quando a Camila ficou doente e eu a chamei de feia. Aquilo foi imperdoável para o público, surgiram várias comunidades no Orkut para falar mal da Íris. Nunca vou me esquecer”, diz a mãe de Maria Flor, de quatro anos.

Deborah acredita que, apesar das polêmicas, Íris sobreviverá ao cancelamento no tribunal das redes sociais durante a reprise no Vale a Pena Ver de Novo. “Ela vai escapar porque é uma personagem muito complexa, tem os seus porquês e motivos que já a fizeram mexer antes com o público”, conclui a intérprete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!

© 2020 . | Proibida a reprodução