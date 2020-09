Em A Fazenda 12, Cartolouco questiona se Britto Jr. ainda trabalha na Record · .

Lucas Strabko, o Cartolouco, deixou claro para seus amigos de confinamento em A Fazenda 12 que não é muito atento à programação da Record. Na tarde deste domingo (13), ele conversava com Jakelyne Oliveira e Biel sobre os compromissos que os participantes precisam cumprir ao serem eliminados do reality show e questionou se Britto Jr. ainda trabalhava na emissora. O apresentador foi demitido há quatro anos.

“Britto Jr. saiu da Record, né?”, questionou o ex-repórter da Globo. Na sala da sede, eles falavam sobre a ida ao Hoje em Dia assim que deixarem o confinamento, e citaram os nomes dos apresentadores de Edu Guedes e Chris Flores, que também deixaram a emissora há um bom tempo.

A dúvida sobre o elenco titular do programa matinal da Record surgiu com Biel, que avisou os colegas sobre a proibição de ter contato com o telefone celular no momento em que a pessoa é eliminada da competição. O funkeiro acreditava que o aparelho só seria entregue dois ou três dias após a saída do programa, mas Cartolouco afirmou que isso ocorre logo após eles passarem pelo Hoje em Dia.

Foi neste momento que os três mostraram que não sabem que Ana Hickmann, Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro estão no comando do programa desde 2016, e que Britto Júnio, Chris Flores e Edu Guedes já deixaram a Record há anos. Confira a conversa:

Biel: “Quem apresenta o Hoje em Dia?”

Cartolouco: “Não é Guedes? Alguma coisa Guedes? Não é Chris Guedes?”

Jakelyne: “Edu Guedes!”

Cartolouco: “Mas é Chris alguma coisa.”

Jakelyne: “Chris Flores. Mas ela não está [no Hoje em Dia]. Acho que ela tá num programa só dela.

Cartolouco: “Britto Jr. saiu da Record, né?” –ninguém responde.

Jakelyne: “Edu Guedes não é um de culinária que ele faz?”

Cartolouco: “É! Bonitão, meu.”

Jakelyne: “Ele é bonito.”

A conversa sobre os compromissos externos subitamente foram interrompidas e o trio passou a falar sobre as tarefas da casa.

Britto Jr. deixou a Record em 2016 e foi o titular de A Fazenda durante as sete primeiras temporadas. Desde que foi demitido, o apresentador se tornou crítico ao trabalho da emissora e já usou suas redes sociais por diversas vezes para atacar Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da emissora.

Chris Flores está no SBT desde 2016 e atualmente está no comando do Triturando e do Notícias Impressionantes. Já Edu Guedes se desligou da Record e foi para a RedeTV! em 2015, mas encerrará sua passagem pela emissora nesta semana e será anunciado em breve como novo contratado da Band.

