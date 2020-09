Em AL, 7.349 candidatos estão registrados nestas eleições 2020, 67,1% homens e 32,9% mulheres

O DivulgaCandContas, sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas em Alagoas e no resto do país, já pode ser acessado no endereço divulgacandcontas.tse.jus.br. Em Alagoas, dados do sistema mostram que, dos 7.349 candidatos registrados, 67,1% são homens (4.931), 32,9% são mulheres (2.418), quatro se inscreveram com nome social e 475 estão tentando a reeleição.

Em relação à raça, 59,7% (4.387) se declararam pardos, 29,88% (2.196) brancos, 7,52% (553) pretos, apenas 41 (0,56%) se declararam indígenas e 30 (0,41%) amarelos. Em relação ao grau de instrução, a maioria tem o ensino médio completo (37,68% – 2.769 candidatos), o superior completo (24,02% – 1.765 candidatos) e 3,71% dos candidatos (273) declararam apenas ler e escrever.

Ainda de acordo com os dados do DivulgaCandContas, em Alagoas, a faixa etária com mais candidatos registrados para as eleições municipais deste ano varia entre 55 e 59 anos (17,54% – 1.289 candidatos). Entre os mais jovens, 3,71% (273) dos candidatos possuem entre 18 e 24 anos e, entre os mais idosos, 9,51% declararam ter entre 60 e 84 anos (699 candidatos).

Entre as ocupações mais frequentes dos candidatos, 987 se declararam agricultores, 614 servidores públicos, 522 vereadores, 466 empresários, 459 comerciantes, 258 donas de casa e 1.255 declararam ter outras ocupações.

Fonte: TRE-AL