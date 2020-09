Em ataque, José de Abreu surpreende e chama Sergio Moro de criminoso

José de Abreu fez uma grave acusação contra o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, após um desabafo do ex-juiz sobre a possibilidade do fim das Forças Tarefas da Lava Jato no combate à corrupção no país. No Twitter, o responsável pelas condenações do ex-presidente Lula (PT) opinou sobre o assunto.

“Na minha opinião, não se justifica encerrar as Forças Tarefas do Ministério Público que atuam na Lava Jato e que obtiveram e continuam obtendo tantos resultados no combate à corrupção”, declarou na última segunda-feira (31).

O ataque do ex-contratado da Globo rendeu veio na madrugada desta terça-feira (1º). Irônico, o veterano chamou o rival político de “criminoso”. “E quem quer saber a opinião de um criminoso?”, questionou.

A manifestação de Sergio Moro foi visto como um apelo para que a renovação da equipe do Ministério Público Federal aconteça por mais um ano. O pedido foi solicitado pelos procuradores ao procurador-geral da República, Augusto Aras.

O grupo de procuradores já foi renovado 7 vezes desde a sua criação, feita sob a gestão de Rodrigo Janot. Antes de Aras, Raquel Dodge foi a procuradora-geral, e não alterou o desenvolvimento das atividades do grupo.

Confira:

E quem quer saber a opinião de um criminoso? https://t.co/Ln46htnlUG — José de Abreu (@zehdeabreu) September 1, 2020