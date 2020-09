Em atitude inédita, marca atualiza merchan em reprise de Totalmente Demais

Em nova parceria com a marca Intimissimi, a Globo promoveu uma ação inédita. No próximo dia 9, a atriz Julianne Trevisol será protagonista de uma ação, no Gshow, que exibirá ao público da edição especial de Totalmente Demais itens da nova coleção da marca de lingerie.

A iniciativa é uma atualização do merchandising da marca realizado em 2015, na exibição original da novela estrelada por Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas. Na época, a grife aproveitou o mundo da moda abordado pela trama e colocou suas peças em um shooting de moda.

No capítulo do dia 24 de agosto, a cena original que exibia a coleção da Intimissimi foi atualizada, com a inserção de peças do catálogo de 2020. Na cena original, peças da marca eram destaque numa sessão de fotos para a capa da revista que leva o nome da novela.

Na versão atualizada, um mosaico de fotos surgiu na TV com o material fotográfico da nova campanha, por meio de inserção gráfica de conteúdo em pós-produção. A ação será complementada no próximo dia 9. As informações são do site Meio & Mensagem.

Primeira reprise desde a sua primeira exibição, Totalmente Demais tem conquistado mais audiência do que em 2015. O folhetim tem alcançado médias acima dos 30 pontos, estando por vezes à frente do Jornal Nacional e próxima dos números de Fina Estampa.