Em briga com Sato Company, dublador se manifesta sobre Kamen Rider Black

O dublador Elcio Sodré resolveu se manifestar após as declarações feitas pela distribuidora de conteúdo japonês no Brasil, Sato Company. Por meio do Instagram, o ator e dublador do seriado Kamen Rider Black disse que está tomando as medidas legais cabíveis e que não vê problema em buscar os próprios direitos.

“Sobre a paralisação de Kamen Rider Black na TV… Como é notório, a veiculação de qualquer mídia exige a autorização preliminar do titular da voz e até o presente momento não houve qualquer cessão de minha parte. Em nenhum momento alguém conversou comigo para negociar um Contrato de Cessão de Direitos de Autor como exige a lei“, iniciou Elcio.

“Não são verdadeiras afirmações do tipo ‘dublador não aceitou acordo’, ‘interesse de poucos atrapalhando o sonho de muitos’, etc . E espero que ‘a empresa continuará trabalhando para viabilizar a exibição…’ não seja apenas uma falácia para insuflar a torcida. Continuo aguardando e torcendo para tudo acabar bem e como deve acabar numa negociação entre pessoas corretas: dentro da lei!“, finalizou Sodré.

Nos comentários, os seguidores do ator que dá voz ao personagem Issamo Miname, o Kamen Rider Black que dá nome à série, falaram sobre a situação. “Ainda bem que tu se posicionou pois o esclarecimento da empresa estava dizendo que o dublador agiu de má fé. E eu não estava acreditando“, escreveu um. “Sabia que iria ser o Black há quatro meses atrás, só agora depois da estreia é que cria esse problema? Agiu de má fé“, analisou outra.

“A retirada de BKR do ar foi motivada pelo ato de apenas 1 dublador que, há aproximadamente um mês, dublou o EP 51, gravando inclusive vídeos para a divulgação, mas dias depois, se negou a assinar o contrato de cessão de voz, reivindicando problemas do passado, da dublagem feita na década de 1990, sem relação com o atual trabalho da Sato“, observou mais um seguidor.

Cabe lembrar que uma questão judicial colocou na gaveta a exibição da série Kamen Rider Black na Band, prevista para este domingo (6). Responsável pelos direitos da produção, a Sato Company afirmou que “nem todos são a favor do enorme trabalho” feito pela volta da série e de outras na programação da TV aberta.

Kamen Rider Black foi exibida originalmente no Brasil durante os anos 1990 pela Manchete. A série conta a história dos irmãos gêmeos Issamu Minami e Nobuhiko Akizuki, destinados a lutarem pelo título de soberanos do Império Gorgom. Issamu consegue fugir de seu destino e usa os seus poderes para lutar contra monstruosos oponentes.

Confira: