Em entrevista, Eliana pede para Silvio Santos novo programa no SBT

Eliana mostrou mais de uma vez, em entrevista a Otaviano Costa, no UOL, que seu desejo no futuro é ter um programa noturno. A única apresentadora dos domingos da TV aberta se declarou pronta para o novo desafio em declarações que mais pareceram recados ao patrão Silvio Santos.

“Quem me conhece sabe que eu não fujo dos desafios. Eu me adapto muito bem a eles. Amo fazer programa aos domingos“, disse. “Mas, se o destino me colocar a possibilidade de falar com meu público num novo horário, falar de assuntos de forma mais contundente, assuntos mais polêmicos…“, avaliou.

A famosa pontuou: “Como mulher eu não posso ficar fora de assuntos como violência doméstica, abuso, racismo. A gente sempre dá uma pincelada dentro do programa aos domingos e leva para as redes sociais com mais tempo“.

Para Eliana, “um programa à noite possibilitaria mostrar ainda mais essa mulher que veio crescendo aos olhos do público“; ela finalizou: “Eu aceitaria esse desafio, sim“.

Curiosamente, uma de suas falas foi em tom de despedida, ou do SBT ou dos domingos. “Foi uma honra muito grande ter podido mostrar o meu trabalho. Ter podido ter um olhar feminino no programa de auditório foi realmente muito especial“. Logo depois, ela se corrigiu: “E está sendo“.

O dono do SBT foi lembrado algumas vezes na entrevista, como o momento em que deu a sua contratada um passe para o RH. Na época, a amiga de Xuxa e Angélica apresentava o Festolândia, mas três meses depois da sua estreia, o programa foi cancelado pelo empresário. Na época, a loira disse que apresentaria os desenhos da casa para não ser demitida, e Silvio aceitou. “Muitas vezes na vida, a gente precisa recuar para depois dar dois passos à frente no futuro“, refletiu.