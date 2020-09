Em estado deplorável, Edgar cai de bêbado e humilha Lica em público · .

Completamente bêbado, Edgar (Marcello Antony) surpreenderá as filhas em Malhação – Viva a Diferença ao cair de bêbado na sarjeta. Ele acabará humilhando Lica (Manoela Aliperti) na frente dos amigos na novela teen da Globo. O diretor da escola afogará as mágoas de ser casado com Malu (Daniella Gali) e ficará em um estado deplorável.

A adolescente rebelde estará pichando os muros da escola particular em protesto contra a administração da mãe de Clara (Isabella Scherer), já que a megera terá se tornado a nova orientadora educacional da instituição a essa altura.

Apesar da relutância da loira em criticar a própria genitora, ela estará junto a Lica com Guto (Bruno Gadiol), Felipe (Gabriel Calamari), MB (Vinicius Wester) e Samantha (Giovanna Grigio) quando o ex-marido de Marta (Malu Galli) aparecer cambaleante na esquina da instituição.

“Filhas lindas! Vocês são lindas!”, gritará Edgar, com a fala arrastada e rindo. “Eu sempre quis estar junto das minhas filhas”, dirá o bêbado. “E aí, seu Ed, tá bem?”, debochará MB. “Para de rir e vem ajudar?”, reclamará a ex-namorada do playboy. “Toma que o pai é teu, Lica”, negará o loirinho, aos risos com os amigos.

“Pai, cadê teu carro?”, perguntará a integrante das Five. “Você tá louca de deixar ele dirigir assim?”, repreenderá a filha bastarda do diretor. “Pede um táxi, então”, resolverá a militante.

Apesar de alucinado, o educador perceberá que a frase “uniforme é na prisão” foi escrita no muro do colégio. “‘Todo mundo pelado’? Dessa eu gostei!”, vai rir o carrasco. “Que safadão!”, comentará Felipe. Em seguida, o embriagado confessará que não gosta das mudanças impostas pela mulher e avisará os alunos que Bóris (Mouhamed Harfouch) voltará a ocupar o cargo de orientador escolar.

“Ei, eu tô lado de vocês. A Malu já foi longe demais dessa vez, eu sempre detestei essa coisa de uniforme. Mas o Bórão vai resolver isso aí! Grande Bórão! Demitido”, lamentará o empresário, chorando, para deleite dos colegas de Lica.

Mesmo envergonhada com a situação, a jovem ficará ao lado do pai para cuidar dele em seu mais puro estado deplorável nas cenas que vão ao ar a partir de 25 de setembro.

Malhação – Viva a Diferença foi ao ar pela primeira vez entre 2017 e 2018. Atualmente, a novela é reprisada devido à pandemia da Covid-19, que forçou a interrupção das gravações de novelas inéditas.

Além de acompanhar as notícias de Malhação aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução