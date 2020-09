Em fuga, Cassiano rouba avião e faz dom Rafael comer poeira · .

Cassiano (Henri Castelli) deixará para trás o inferno nas minas de diamante de dom Rafael (César Troncoso) em Flor do Caribe. Em meio a sua fuga, o militar roubará um avião e escapará pelos ares. Ele, entretanto, será obrigado a fazer um pouso forçado já que o criminoso acertará um tiro certeiro no motor da aeronave na novela das seis.

Com a ajuda de Duque (Jean Pierre Noher), o piloto passará sete anos cavando um túnel bem debaixo de sua cama na novela escrita por Walther Negrão. “Como eles podem ter feito isso sem vocês se darem conta? Entrem nesse buraco e tragam os dois custe o que custar. Vivos ou mortos. De preferência mortos”, ordenará o traficante vivido por César Troncoso.

A essa altura, porém, o personagem de Henri Castelli já terá se pirulitado pelas inúmeras passagens no garimpo de pedras preciosas. “Como escaparam? Esse grupo se espalha na mata e esse outro vem comigo. Fechem o cerco. Daqui só há uma maneira de escaparem, de avião”, exigirá o marido de Amparo (Martha Nieto).

A principal ideia do irmão de Taís (Débora Nascimento), aliás, será colocar as suas mãos no jato particular do vilão. Ele mostrará um mapa ao colega de cárcere com a localização exata da pista clandestina que o bandido mantém no meio da floresta.

Os dois vão caminhar por horas a fio dentro dos bosques até finalmente darem de cara com o meio de transporte nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 19. “Olha o nosso bichinho ali, e nada dos gorilas. Vamos”, celebrará o aeronauta.

Dom Rafael (César Troncoso) acerta tiro em aeronova e dificulta fuga de prisioneiro na novela

Rasteira do destino

Cassiano terá tempo apenas para ligar o avião antes que Rafael e seus capangas surjam armados até os dentes. Eles não terão a menor dó de atirar contra o aeroplano. “Se acontecer alguma coisa, Duque, você já foi o melhor amigo que eu já tive”, dirá o rapaz prestes a decolar.

“Meu Deus, estou com um brasileiro completamente louco”, comentará o malandro interpretado por Jean Pierre Noher, afundado em sua poltrona. O filho de Olívia (Bete Mendes), porém, fará o trapaceiro pagar a língua ao conseguir desviar dos bandidos e partir pelos ares.

Já nas alturas, porém, ele perceberá que há algo de errado. “Acertaram o motor? Isso significa que nós vamos descer?”, se assustará o avô de Amaralina (Sthefany Brito). “Não tenha dúvida, é para o chão que nós vamos. Mas em grande estilo”, assegurará o “ás dos ares” na produção.

Com a estreia de Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

