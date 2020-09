Em jogo pouco inspirado, Inglaterra sofre e fica no empate com a Dinamarca; Bélgica vence e lidera grupo 2

A Inglaterra sofreu. Fez um jogo abaixo e ficou apenas no empate em 0 a 0 com a Dinamarca, nesta terça-feira, em Copenhague, pela 2ª rodada do grupo A2 da Liga das Nações.

Com o resultado, a Inglaterra fica em segundo no grupo. A Bélgica venceu e se isolou na liderança. Um jogo abaixo do time comandado por Gareth Southgate, que já havia vencido a Islândia no sufoco na rodada anterior.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A primeira boa chance saiu aos 18 minutos. Dolberg levou a bola pela direita e finalizou forte. A bola raspou o travessão de Pickford.

A Dinamarca chegou mais uma vez aos 30. Braithwaite aproveitou uma bola que sobrou na frente da área e finalizou em diagonal, no canto esquerdo do goleiro inglês. Passou perto.

Mas a melhor chance dos dinamarqueses veio aos 37. Eriksen deixou Dolberg na frente do Pickford. O atacante soltou a bomba e o goleiro inglês salvou a seleção, espalmando para escanteio.

Com pouca inspiração, a Inglaterra só conseguiu chegar com mais perigo aos 14 minutos da segunda etapa. Kane recebeu livre e finalizou em cima de Schmeichel. Após o chute, o árbitro confirmou o impedimento no lance.

Kane apareceu mais uma vez aos 23. Cruzamento de Trippier na cabeça do atacante, que colocou por cima do gol dinamarquês. Dois minutos depois, Sterling finalizou de fora da área, e Schmeichel se esticou para espalmar para escanteio.

No último lance da partida, Kane driblou Pickford, mas a defesa da Dinamarca evitou o gol em cima da linha. No fim, nada de gols em solo dinamarquês e empate em 0 a 0 entre os donos da casa e a Inglaterra.

Harry Kane em ação contra a Dinamarca pela Liga das Nações Getty

Dinamarca 0 x 0 Inglaterra

GOLS: –

DINAMARCA: Schmeichel, Wass, Jorgensen, Christensen e Skov; Norgaard, Delaney e Eriksen; Poulsen, Braithwaite e Dolberg. Técnico: Kasper Hjulmand

INGLATERRA: Pickford, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Coady e Trippier; Rice, Dier e Phillips; Sancho, Sterling e Kane Técnico: Gareth Southgate

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A Inglaterra teve 55% de posse de bola na 1ª etapa;

Apesar disso, a Dinamarca finalizou 5 vezes nos primeiros 45 minutos, contra apenas 1 dos ingleses;

Foram apenas mais 3 finalizações dos ingleses no 2º tempo.

Bélgica vence e permanece na ponta

No outro jogo do grupo 2, a seleção belga venceu a Islândia por 5 a 1.

Apesar de ter saído atrás, com gol de Fridjonsson, os belgas viraram a partida em quatro minutos. Aos 13 e 17, Witsel e Batshuayi, respectivamente, marcaram.

No segundo tempo, logo aos cinco minutos, Dries Mertens ampliou a vantagem após assistência de De Bruyne. E aos 24 veio mais um tento belga. Batshuayi fez o seu segundo na partida e o quatro da equipe.

Aos 35 minutos, Jeremy Doku, jovem de apenas 18 anos do Anderlecht, completou o placar para os belgas.

Classificação

GRUPO A2

– Bélgica: 1º lugar, com 6 pontos

– Inglaterra: 2º lugar, com 4 pontos

– Dinamarca: 3º lugar, com 1 pontos

– Islândia: 4º lugar, com 0 ponto

Próximos jogos

As equipes voltam a campo em outubro, pela Liga das Nações.

Domingo, 11/10, 15h45*, Islândia x Dinamarca

Domingo, 11/10, 13h*, Inglaterra x Bélgica

*horário de Brasília