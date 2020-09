Em look transparente, Maiara sensualiza em dança e movimenta a web

Maiara, da dupla com Maraisa, mostrou que segue com tudo em cima ao postar um vídeo em que surge sensual, dançando com um look transparente.

As mudanças estéticas da cantora, inclusive, vem chamando a atenção há muito tempo, desde que ela adotou uma nova dieta, intensificou as atividades físicas e passou por procedimentos cirúrgicos.

Nos comentários do post, a moça recebeu uma série de elogios. “Rainha, maravilhosa“, disse uma moça. “Minha dose de felicidade diária“, comentou uma outra. “Você está cada dia mais maravilhosa. Parabéns“, observou um rapaz.

Recentemente a sertaneja usou as redes sociais para exibir sua bela maquiagem, mas também para fazer um leve desabafo. Com os cabelos presos para trás e uma blusa de frio, a artista aproveitou para mandar um recado enigmático para os fãs.

“‘Um dia uma cigana leu a minha mão… Falou que o destino do meu coração… Daria muitas voltas… Mas ia encontrar você…’ Ô cigana desgramenta! Por que você me iludiu?“, escreveu Maiara, aproveitando a música da dupla Hugo Pena e Gabriel, Pra Sempre Vou Te Amar (Cigana).

Seguidores começaram logo a chuva de elogios e especulações. “Linda“, escreveram vários, enquanto outros apelaram para “Maravilhosa“. Teve quem tentasse dar uma força à cantora: “Vai encontrar um amor à sua altura“. Um outro brincou: “O mundo dá voltar, minha linda“.