Em meio à crise familiar, mansão dos Poncio é finalizada

Apesar de estarem no meio de uma crise familiar, a mansão dos Poncio está finalmente pronta. Em uma foto divulgada pela coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o imóvel da polêmica família aparece com a frente toda finalizada.

Como já tinha sido revelado, a fachada da casa possui quatro leões imponentes em cima do muro alto, que ainda tem portões pretos, um para cada casa.

Para quem não sabe, apesar do imóvel ser interligado, há uma casa para Márcio e Simone, outra para Saulo e Gabi, e uma terceira para Sarah e Jonathan.

A mansão que fica no condomínio Jardim Ibiza, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, possui 1.604m². Além das residências, o espaço conta com uma imensa piscina e jardim decorado com coqueiros.

Vale lembrar que apesar da felicidade por estarem na tão sonhada casa nova, a família está com a relação estremecida. Sempre muito sincero, Márcio Poncio abriu o jogo sobre como anda a situação dentro de casa.

Sem entrar em muitos detalhes, o Pastor resumiu: “Provaçãozinha. Do nada entrou uma pessoa em casa se passando por apóstolo dizendo ajudar pessoas. Aos poucos o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas. Promovendo dissenção, separação de casal, etc. Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Mas não vão muito longe”.