Em meio à pandemia, Gretchen planeja festa gigantesca de casamento

No dia 30 de setembro, às 16h30, Gretchen sobe ao altar para se casar com o saxofonista Esdras de Souza, com quem namora desde o início deste ano. Segundo o colunista Fefito, do portal UOL, a famosa vai oficializar seu 18° matrimônio em Belém, no Pará, numa cerimônia para mais de 100 pessoas, apesar da pandemia.

Ao que tudo indica, para evitar a disseminação do vírus na festa, serão distribuídos kits de proteção pessoal com máscaras e álcool em gel personalizados; as cadeiras estarão afastadas.

Um dos momentos de maior expectativa para os pombinhos é a entrada das filhas de Esdras como daminhas.

Recentemente, os dois foram alvo de críticas por estarem curtindo uma viagem romântica pela região de Pipa, no Rio Grande do Norte. Segundo a famosa, a mudança de rotina, mesmo em meio à uma pandemia, se justifica.

“Foram dias incríveis. Pedimos para nossa personal travel, Flor Guerra, que fizesse nosso roteiro e foi tudo perfeito. A viagem revigora e solidifica [a relação]”, contou, em entrevista à revista Quem. Em seguida, ela deu detalhes dos momentos especiais a dois: “Tivemos momentos únicos só nós dois. Pudemos realmente nos conhecer melhor e ficarmos mais íntimos“.

Cabe lembrar que o músico, que ostenta um pingente com a letra G em homenagem à amada, a pediu em casamento no dia em que ela completou 61 anos de idade, em 29 de maio. Apesar de críticas pela rapidez como o relacionamento se desenrolou, Gretchen garante que o processo foi natural.