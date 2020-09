Em meio à pandemia, Mara Maravilha mata saudade de Silvio Santos de forma original

Mara Maravilha matou a saudade de Silvio Santos de um jeito inusitado, em meio ao período de pandemia, no qual o apresentador e dono do SBT bloqueou o contato com todos os não familiares, por fazer parte do grupo de risco.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e apresentadora homenageou o patrão com um bolo decorado com a identidade visual do programa dos domingos e aproveitou para convidar o público para uma live com os participantes do quadro.

“A saudade do nosso Silvio Santos é imensa. Fizemos até um bolo decorativo pra ele na live dos pelo canal do YouTube com apresentação de Patricia Abravanel e a turma mais animada da TV brasileira”, revelou.

“Espero ganhar essa competição!!! Então vou ficar até de madrugada, 24hs ligando e pedindo para os meus fãs e geral kkkkkkkk VOTEM EM MIMMMMMM KKKKK”, completou, mostrando que o bolo faz parte da competição.

Nos comentários, um fã brincou ao falar: “Só voto em você se me der um pedaço!!”. “Mah! Oêh! A Mara Maravilha também se tornou uma masterchef e com o paitrão no topo do bolo. Essa Maravilha desenrola tudo”, reagiu outro.

“Só podia ter sido mesmo ser escolhida por Silvio Santos”, comentou um fã. “Criatividade é tudo, simplesmente arrasou! Ameiiiiiii”, disse mais um.

Confira: