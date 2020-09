Em parceria com SpaceX, reality show enviará finalista ao espaço

Um reality show de produção americana, chamado de Space Hero, promete enviar seu participante vencedor ao espaço, com ajuda da SpaceX. O finalista participará de uma missão com duração de 10 dias, em 2023, a bordo do módulo Dragon, com destino a Estação Espacial Internacional (ISS).

Criadores do programa: Thomas Reemer, Deborah Sass, Ben Silverman, Howard Owen. (Fonte: Deadline / Reprodução)Fonte: Deadline

De acordo com o site Deadline, os participantes do reality show deverão passar por uma série de desafios ao longo do programa, que testarão suas capacidades físicas, emocionais e mentais, requisitos necessários para um astronauta no espaço. Próximo ao final do programa, um episódio permitirá que telespectadores de todo mundo votem no participante favorito para ser enviado ao espaço.

Para um dos idealizadores do Space Hero, Thomas Reemer, o mundo acompanha diariamente uma série de mudanças: “Em tempos como esse, nós ansiamos por admirar pessoas pelas razões certas, portanto, é hora de olharmos entre nós mesmos para encontrar os heróis que inspirarão um futuro brilhante,” comenta ele em entrevista ao Deadline.

O programa “espacial”, contudo, não é o primeiro de seu tipo: no final da década de 1990, um reality show chamado “Destino: Mir” já havia proposto enviar seu finalista para o espaço, com destino a estação espacial russa de mesmo nome. Logo após a desativação de Mir, no ano de 2001, o show recebeu outro nome, “Destino: Espaço” e não obteve sucesso em sua missão.