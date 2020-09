Em Penedo, duas mulheres são detidas pelo 11º BPM com mais de 150 pedras de crack

Foi por volta das 13h30 que uma guarnição do PELOPES I, pertencente ao 11º BPM, realizava patrulhamento ostensivo nesta em Penedo, mais precisamente nas imediações do Camartelo, quando ao avistar 3 mulheres em atitude suspeita, na localidade conhecida como “Boca de Fumo”, diligenciou a fim de realizar a busca pessoal daquelas que ali estavam.

Após abordagem, foi encontrado com duas delas diversas substâncias análogas à pedras de crack e dinheiro trocado. Assim, diante do flagrante, os militares solicitaram autorização pra adentrar na residência das mesmas, as quais relataram está nessa casa há pouco mais de duas semanas, pois são de Maceió, se instalando naquela localidade para o tráfico.

Foram encontrados na casa a quantia de R$1154,00 em espécie, sendo esta quantia em várias cédulas de menor valor. Além disso também foi apreendido 27 bombinhas de maconha e 159 pedras de crack.

As duas mulheres, que não tiveram os nomes revelados devido à lei de Abuso de Autoridade, foram conduzidas até a Delegacia Regional Plantonista, com o escopo de serem tomadas as medidas cabíveis ao caso em comento.

Materiais apreendidos:

82 notas de R$ 2,00 em espécie;

32 notas de R$ 5,00 em espécie;

35 notas de R$ 10,00 em espécie;

14 notas de R$ 20,00 em espécie;

02 notas de R$50,00 em espécie;

01 nota de R$100,00 em espécie:

Total: R$1154,00.

Da Redação com informações do 11º BPM