Em Penedo, motociclista foge de posto policial, é alcançado e tem arma apreendida

Neste domingo, 27 de setembro, policiais do 11º BPM estavam no posto policial em frente ao SESI, quando visualizaram dois indivíduos suspeitos, em uma motocicleta preta, desviando do posto rodoviário.

Ao perceber essa ação, a polícia de imediato se deslocou ao loteamento jardim América (Buriti) com o propósito de interceptar os mesmos. Em ação continua, foi encontrado um revólver com um indivíduo identificado apenas com as iniciais D. V. O autor e seu irmão, na condição de testemunha, foram conduzidos a Delegacia regional de São Miguel dos Campos para medidas cabíveis.

Assessoria 11º BPM