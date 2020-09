Em Piaçabuçu, Mais de 1500 pessoas participam da convenção do PDT e PROS

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), e o Partido Republicano da Ordem Social (Pros), realizaram suas convenções neste sábado (12) para definir os candidatos a vereador e prefeito nas Eleições 2020. Na ocasião, mais de 1500 pessoas, entre apoiadores e simpatizantes, participaram da cerimônia que ocorreu no auditório da Colônia de Pescadores Z-19 e encabeçou a chapa majoritária de Kayro Castro e Antonino da Coopaiba.

Em seus discursos, ambos reforçaram a importância da aliança entre os partidos de “centro” e frisaram o compromisso em cuidar da população e da cidade, bem como dos serviços públicos e políticas sociais.

“Entrei para a política, por acreditar que ainda dá tempo de mudar, pois acredito que esta cidade voltará a se desenvolver em breve, voltaremos a sorrir e nos encher ainda mais de orgulho para dizer que somos filhos de Piaçabuçu. Estamos completando um ciclo de 16 anos de retrocesso, onde os últimos gestores tiveram suas oportunidades de fazer diferente e não fizeram”, frisou Antonino.

“As vezes eu sou chorão, por que o que corre aqui é sangue e o que bate em meu peito é coração. E é de cortar o coração chegar nos bairros, como foi em Paciência e ver uma criança chorar por não ter o que comer. A política só faz sentido se for para o bem de um povo e Piaçabuçu não merece continuar andando para trás”, disse Kayro.

Uma das maiores surpresas da cerimônia foi o comparecimento da Ex. Prefeita Drª Lúcia Marinho, declarando apoio a chapa majoritária. “Eu já tinha dito publicamente que não estava mais disposta a continuar na política, inclusive pedi desfiliação do partido ao qual estava filiada há mais de 12 anos, contudo no meu direito de cidadã percebi que hoje o melhor é essa dupla que vem chegando com o diferencial, percebemos no olhar deles a vontade de cuidar desse povo” afirmou.

Com o apoio de drª Lúcia, a chapa de Kayro e Antonino ficará ainda mais fortalecida, contudo isso deverá afetar drasticamente a campanha de Dalmo Júnior, que dia a dia vem perdendo seus apoiadores, seja pela falta de credibilidade ou por qualquer outro motivo semelhante.

Um ponto a se destacar nesta convenção é que, apesar da quantidade elevada de participantes, todos respeitaram as medidas adotadas para prevenir o contágio pelo novo corona Vírus, obedecendo aos protocolos sanitários, incluindo o uso de máscara e álcool em gel.

