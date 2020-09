Ela sofria de problemas mentais

Foi por volta das 12h desta quarta-feira quando uma guarnição do 11º BPM em Piaçabuçu, foi acionada via celular e informada de que havia uma senhora ateando fogo na casa que havia alugado.

De imediato os policiais militares se deslocaram até o local e confirmaram a veracidade dos fatos. Foi constatado também que a autora sofre de transtornos psicológicos. O responsável pela mulher com as iniciais M.F., foi procurado e as partes foram encaminhadas para a delegacia de Piaçabuçu para que os procedimentos cabíveis fossem tomados.

Com informações do 11º BPM