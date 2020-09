Em tratamento para calvície, Belutti é questionado sobre libido e dá resposta

Com medo da tão temida calvície, Bruno Belutti resolveu começar a tomar finasterida, medicamento que combate o processo, mas que pode dificultar as ereções. Em conversa com Leo Dias e Lígia Mendes no Tô na Pan desta quinta-feira (3), o cantor falou sobre o assunto.

Na conversa, a apresentadora quis saber se o tratamento com o remédio fez com que a libido do cantor diminuísse. Bem sincero, Belutti disparou: “Nunca brochei. O pipi nunca falhou”.

Apesar da libido estar em dia, o procedimento não é só maravilha. De acordo com o sertanejo, o tratamento é doloroso. “Olha, eu posso te dizer que parece que estão raspando a tua cabeça no asfalto”, explicou.

O cantor ainda explicou que a calvície é algo que está na sua vida desde muito cedo. “Eu com 19 anos já perdia cabelo. Nos meus 21 anos de idade, eu já estava calvo (risos)”, lembrou o artista.

No papo, o cantor também falou sobre a Dança dos Famosos. Apesar de já ter sido convidado para a competição antes, apenas agora o músico topou participar. Como todos os shows foram cancelados por causa da pandemia, ele explicou que terá mais tempo de se dedicar ao quadro do Domingão do Faustão.