Emanuel Jacobina divide novela das 19h com autor de Cine Holliúdy

Após concluir os trabalhos de Malhação – Toda Forma de Amar – apressadamente, por conta da pandemia de coronavírus que afetou as atividades nos estúdios da Globo –, Emanuel Jacobina dedica-se à sinopse de uma novela das sete. Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, não se trata, porém, de um trabalho solo.

Jacobina divide a titularidade com Marcio Wilson, um dos autores da bem-sucedida Cine Holliúdy. Os dois estiveram juntos em Toda Forma de Amar; Wilson como colaborador.

Ele também integrou a equipe de roteiristas de Malhação em 2006, 2007 e 2014. Esteve no time de Antonio Calmon e Elizabeth Jhin em Começar de Novo (2004) e de Bosco Brasil em Tempos Modernos (2010). E foi um dos nomes envolvidos em duas das séries mais exitosas do canal, A Grande Família (2001) e Tapas e Beijos (2011).

Marcio, aliás, é irmão de Mauro Wilson, que fará sua estreia como titular às 19h com Quanto Mais Vida, Melhor!. O folhetim substitui a fase final de Salve-se Quem Puder no primeiro semestre de 2021. Na sequência, Cara e Coragem, de Claudia Souto, e o primeiro trabalho do ex-Record Gustavo Reiz na Globo.

Caso seja aprovado, o projeto de Emanuel Jacobina e Marcio Wilson deverá entrar no ar apenas em 2022.

Emanuel está na emissora desde os anos 1980. Deixou a linha de humorísticos – como TV Pirata (1988), Casseta & Planeta, Urgente! (1992) e Sai de Baixo (1996) – para roteirizar a primeira temporada de Malhação (1995). Quatro anos depois, levou a narrativa da academia para o colégio.

Em 2002, assinou Coração de Estudante, às 18h. Depois, colaborou com Carlos Lombardi em Kubanacan (2003) e Andréa Maltarolli em Beleza Pura (2008). Voltou à Malhação em 2010, respondendo também pelas fases Seu Lugar no Mundo (2015) e Pro Dia Nascer Feliz (2019).