Emílio Surita afirma que ‘ninguém lembra’ de Carol Narizinho no Pânico · .

Emílio Surita afirmou que “ninguém lembra” de Carol Narizinho, ex-assistente de palco do Pânico na Band (2012-2017) –e que atualmente está em A Fazenda 12. Na quarta (16), o apresentador e seus colegas de elenco entrevistavam Nicole Bahls sobre o reality da Record, quando o veterano confessou que só lembra das ex-assistentes “tops”.

“Tem uma panicat lá também, né?”, questionou Surita. Daniel Zuckerman respondeu que Carol Narizinho era a peoa citada. No entanto, o veterano seguiu com o seu relato: “Mas ninguém nem lembra [dela]”, o que arrancou gargalhadas dos colegas de trabalho no Pânico, transmitido pela Jovem Pan.

“Não lembro. Você lembra? Eu não lembrava, falei quem é? Foi panicat? Pô, não lembro. Eu lembro das tops”, complementou Emílio. A vencedora do Power Couple Brasil 4 opinou sobre Carol no reality, mas confessou que não conviveu com a atual peoa nos tempos do humorístico. “Ela pode ser boazinha também”, pontuou.

Na entrevista, Surita também comentou sobre Lucas Selfie, humorista que também participou do finado programa televisivo. “O Selfie, eu gosto muito dele. Ele começou com a gente como produtor e é muito esforçado!”, opinou.

