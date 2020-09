Emmy 2020: conheça Schitt’s Creek, melhor série de comédia do ano

Na noite de premiação do Emmy 2020, Schitt’s Creek foi o maior destaque entre os concorrentes, levando nove prêmios de uma só vez, tanto para os atores quanto para a produção técnica. No Brasil, a série de comédia ainda é pouco conhecida, mas a repercussão gerada ontem (20) tornou-a um dos assuntos mais comentados.

Schitt’s Creek, da CBC, teve seu último episódio exibido em abril de 2020, encerrando com seis temporadas. A série é perfeita para quem gosta de uma boa comédia que também abre espaço para discutir tópicos importantes, como relações familiares e representatividade.

Se quiser conhecer um pouco mais sobre um dos maiores destaques do Emmy Awards 2020, basta continuar lendo!

Sobre o que é a série Schitt’s Creek?

Schitt’s Creek gira em torno de uma família rica que acaba perdendo todo o seu poder econômico. Com isso, a única solução que os resta é uma mudança para o interior, e é a partir daí que a série é desenvolvida, mostrando o processo de adaptação e todas as dificuldades que eles enfrentam ao viverem em um motel – de uma forma extremamente cômica, claro.

Um ponto importante de Schitt’s Creek é que a série aborda com certa frequência o tema da comunidade LGBTQ+, trazendo representatividade para a produção. Um dos filhos do casal principal, David, retrata sua sexualidade abertamente e proporciona debates de grande relevância. O personagem é interpretado por Dan Levy, que também foi premiado no Emmy 2020 como Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia por Schitt’s Creek.

A melhor série de comédia de 2020 ganha o público por mostrar situações de embate entre a personalidade dos ex-ricos e dos habitantes da cidadezinha. O choque de realidade rende diversas situações tão engraçadas que são quase constrangedoras.

No Emmy Awards, Schitt’s Creek representa um grande marco por ser a série de comédia com mais prêmios recebidos em uma única ocasião. No Brasil, é possível assistir a produção pelo canal Comedy Central, assim como no Net Now e UOL Play.

Se você está em busca de uma série de comédia e não sabe por onde começar, que tal investir na produção mais aclamada do Emmy 2020?