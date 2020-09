Emmy 2020: The Mandalorian e Watchmem conquistam primeiras estatuetas

Você é fã das séries The Mandalorian e Watchmen? Então, temos boas notícias! Ambas foram as grandes vencedoras do Creative Emmy Awards, evento que antecede o Emmy 2020 e premia aspectos mais técnicos das séries de TV (edição, som, figurino etc.).

Na ocasião, The Mandalorian, do Disney+, levou para casa cinco estatuetas nas seguintes categorias: Melhores Efeitos Visuais, Melhor Mixagem de Som, Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção e Melhor Edição de Som. Isso ontem (16), no terceiro dia do Creative Emmy Awards.

Disney+/Reprodução

Já Watchmem, da HBO, abocanhou quatro prêmios, nas categorias: Melhor Mixagem de Som para Série Limitada ou Filme, Melhor Edição para Série Limitada ou Filme, Melhores Figurinos de Fantasia/Sci-fi e Melhor Fotografia para Série Limitada ou Filme. As conquistas vieram no primeiro dia do Creative Emmy Awards (14).

Vale lembrar também que The Mandalorian concorre ao prêmio principal do Emmy 2020, na categoria de Melhor Série Dramática, e que Watchmen foi a série mais indicada desta edição, com 26 nomeações. Ou seja, as duas produções têm tudo para serem ainda mais celebradas durante o evento principal!

HBO/Reprodução

O Creative Emmy Awards também premiou mais produções, como RuPaul’s Drag Race, Saturday Night Live, The Marvelous Mrs. Maisel, The Handmaid’s Tale, Stranger Things, Vikings, entre outras. A premiação técnica se encerra hoje (17).

Quais são suas escolhas para os prêmios principais do Emmy 2020? Comente!