Empolgado, Ary Fontoura surge trepado em árvore e web reage

Ary Fontoura surpreendeu os seus seguidores, no último sábado (5), com um clique inusitado no Instagram. O ator da Globo surgiu trepado em uma árvore comemorando a chegada do final de semana. O momento causou entre os amigos famosos e os fãs na rede social.

“Sensualizando e voltando pra minha casa! De carro e seguro, paradinha na serra. Bom sábado a todos”, brincou o veterano. Em pouco mais de 1 hora, o clique alcançou mais de 40 mil curtidas.

Famosos reagiram com a publicação. “TarZAN Zé Maurício”, comentou Maurício Mattar. “Close certo”, aprovou Léo Áquilla. Encantado, Wagner Santisteban reagiu com emojis dando gargalhadas.

Internautas destacaram o estilo boa gente de Fontoura. “Você faz ver que a vida é gratificante. Parabéns por toda essa energia positiva”, declarou uma. “Querido, que siga espalhando essa energia boa, por todos os lugares”, desejou outra.

“Como sempre me fazendo rir, no calor e umidade incrivelmente baixa de Brasília! Você é ótimo, Ary”, destacou uma terceira. “A Boca de fogo não vai gostar nada disso!”, avisou mais uma, se referindo à Cunegundes, papel de Elizabeth Savalla em Êta Mundo Bom!, em reprise no Vale a Pena Ver De Novo.

Confira: