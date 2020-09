Empreendedor Artista na Pandemia – A alma do negócio

Novos empreendedores

A pandemia ocasionou mais instabilidade econômica num cenário que não vinha favorável em 2020.

Tantas incertezas mexeram com as emoções e as finanças dos brasileiros, que foram em busca de formas de gerar receitas.

Dentro desse cenário, foram noticiadas várias vezes que o número de pessoas trabalhando por conta própria crescia a cada mês. E em meio a essas ações, surgiram novos empreendedores.

O negócio das emoções

São pessoas que expuseram via internet suas habilidades, talentos e até mesmo, hobbys. Todavia, o que era brincadeira acabou virando oportunidade de aparecer ao público, gerar renda, e em muitos casos, mudar de área de atuação.

Oportunidades na crise

Empreender durante a pandemia pode ser um pouco mais difícil, quando comparado ao cenário com riscos calculados. Entretanto, assim como em outras crises financeiras, muitas oportunidades surgem a partir de ameaças.

Para empreender durante a pandemia, muitas pessoas apareceram com ideias inovadoras, tais como:

Desenhistas;

Pintores;

Cartunistas;

Caricaturistas;

Decoradores de bolos;

Escritores;

Autores;

Artesãos de todos os tipos;

Designer;

Cantores;

Compositores;

Instrumentistas;

Escultores;

Poetas, enfim. Todas as formas de artes foram afloradas e expostas nesse período.

Sensibilidade humana

Essa instabilidade emocional gerada por tanta incerteza e dor ao redor do mundo, deixou as pessoas mais sensíveis. Então foi que surgiu um cenário favorável para artistas de várias culturas.

Experiência afetiva também nas compras

As pessoas buscam uma experiência afetiva em situações como essa, e levaram (ainda levam) essa busca afetiva para a experiência de compra.

Um cenário que aflorou os sentimentos, sentidos e aguçou a empatia de muitas pessoas.

Muitos empreendedores artistas surgiram no cenário pandêmico, e para facilitar as vendas, marcaram presença digital.

Muitos artistas não pretendem voltar para seus antigos setores, e talvez essa comunicação entre as pessoas no sentido humanizado, seja a verdadeira alma do negócio.