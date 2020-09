Empreendedor franqueado – um novo perfil de empresário no Brasil

O empreendedor franqueado é um ex desempregado?

Sabe aquela história de fazer do limão uma limonada, parece que foi o que aconteceu nos últimos anos com alguns brasileiros.

Segundo um levantamento do setor de franchising, cerca do ao menos 8% dos fraqueados recentes são pessoas que perderam o emprego.

Essas pessoas optam por franquias por uma razão simples, parece que está pronto. Entretanto, não é bem assim.

Os novos empreendedores precisam entender que não estão isentos das responsabilidades que implicam outros empreendimentos.

Franquias ganharam espaço

As franquias não se limitam a um segmento, o que facilitou e colaborou para esse crescimento.

Há franquias no setor alimentício, na área da saúde, vestuário, a ainda hoje em dia é possível ter uma franquia completamente digital.

Entretanto, é necessário entender que embora seja um cenário promissor, envolve todos os riscos de empreender.

Novo perfil de franqueado

O perfil desse franqueado é um pouco diferente dos demais empreendedores. Segundo a pesquisa, são pessoas que prezam estabilidade, e por isso juntaram dinheiro pensando em abrir um negócio.

Todavia, tiveram que adiantar seus planos mediante as crises que aconteceram nos últimos anos.

É como se fossem investidores da bolsa de valores que não querem correr grandes riscos, mas entendem que investir é arriscar.

Avalie os riscos

Exatamente por conta desse perfil mais conservador buscam franquias, pela ideia de estabilidade.

Caso esteja pensando em ser um desses franqueados, antes de investir toda a sua reserva numa franquia avalie o perfil do negócio, e faça um planejamento que lhe permita entender as possibilidades futuras do ramo.

Avaliando corretamente os riscos, as chances de sucesso serão bem maiores.