EMPREGO em SP: Grupo BIG oferta vagas para Programa de Trainee 2021

O Grupo BIG, empresa joint venture com atuação no comércio varejista brasileira, divulgou a abertura de 120 vagas de emprego para diversos profissionais que buscam ingressar no mercado de trabalho.

As oportunidades são para atuar no escritório central, em Alphaville (SP), nas áreas de Finanças, Digital, Administrativo, Comercial, TI, RH, Marketing, e nos centros de distribuição e nas lojas do Sam´s Club, Nacional, Maxxi, Super Bompreço, Big e Big Bompreço.

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem ter formação superior em relações internacionais, ciências contábeis, psicologia; administração, engenharia, economia, e áreas afins. Já para a área de operações é preciso ter concluído o curso superior há no máximo 2 anos ou ter graduação prevista para dezembro de 2021; ou então cursar tecnólogo com conclusão até dezembro de 2021.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de outubro de 2020, mediante envio de currículo para o site TreineeBig. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.