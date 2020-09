Empresa consegue montar casas em 24 horas com impressão 3D

A empresa estadunidense Mighty Buildings, que atua na Califórnia, está ganhando destaque no mercado de construção civil com um modelo de negócio ousado: vender casas impressas em 3D que ficam prontas em 24 horas. O procedimento é possível graças ao uso de um material especial e partes pré-fabricadas.

Ao invés de tentar entregar uma casa inteira impressa em 3D em apenas um dia, a companhia conta com uma abordagem que utiliza peças fabricadas antecipadamente. Enquanto outras empresas realizam a construção diretamente no local da entrega final, parte do trabalho da Mighty Buildings é feito em uma fábrica.

Além de utilizar peças feitas antecipadamente, a Mighty Buildings também fabrica seus produtos com um material sintético especial. A “pedra sintética” presente nos componentes da empresa reage à luz ultravioleta e endurece quase instantaneamente, o que ajuda a agilizar a concepção da casa.

De acordo com a Mighty Buildings, o método de construção utiliza 95% menos mão de obra e pode ser realizado duas vezes mais rápido que uma construção convencional. A solução da empresa também é 100% sustentável e ecológica.

Já disponível para compra

A empresa já está vendendo as casas impressas em 3D na Califórnia com valores a partir de US$ 115 mil. A companhia oferece seis modelos de residência com área partindo de 32 m².

O foco atual da empresa atualmente é o público da CalifórniaFonte: MIghty Buildings

As opções oferecidas no catálogo da firma vão desde estúdios de pequeno porte até residências com três quartos. De acordo com um dos fundadores da Mighty Buildings, Sam Ruben, o público-alvo da companhia são pessoas que pretendem adicionar uma construção extra no terreno, que pode ser utilizada para fornecer renda via aluguel ou apenas um espaço reservado para a família.

Recentemente, a legislação da Califórnia para a construção de unidades residenciais secundárias (ADUs) foi alterada e agora isenta de impostos os anexos com até 69 metros quadrados. Com seu modelo de entrega rápida, a Mighty Buildings pretende aproveitar a mudança para alavancar seu negócio.