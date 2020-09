Emulador de Nintendo Switch para Android é real e funciona

Há um novo emulador na praça para smartphones. O Egg NS, em desenvolvimento desde 2017 pela suposta equipe norte americana NXTeam, traz compatibilidade em nível bom/perfeito com 81 jogos de Nintendo Switch. Vídeos do emulador vêm sendo publicados mostrando que, de fato, os games funcionam em celulares Android.

Ao que tudo indica, o Egg NS precisa de um chipset Snapdragon 855, 855 Plus, 865 ou 865 Plus para funcionar. Nomes de peso como Pokémon Sword & Shield, Cuphead, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Link’s Awakening e parecem ser compatíveis.

Para funcionar, o emulador precisa, aparentemente, de um controle físico GameSir X2 USB-C que custa US$ 100 (cerca de R$ 528). A equipe não divulgou uma explicação técnica, até então, sobre a compatibilidade limitada com outros controles.

Este controle tem uma grande semelhança com os Joy Cons do Switch. Canais do YouTube (‘W Mike’ e ‘Taki Udon’, por exemplo) têm mostrado o funcionamento em celulares como um Galaxy S20 Ultra e Realme X50 Pro, ambos com Snapdragon 865.

A controvérsia

O Egg NS é um emulador não oficial e de código fechado. Nos vídeos, é possível notar que os jogos só são abertos quando há conexão com a internet – mesmo que seja desligada durante a jogatina. A taxa de FPS também não é estável.

Em alguns títulos, ela fica próxima dos 30 FPS. Em cenários internos, a taxa tende a ser “funcional”; já em locais externos, como fora de casas e laboratórios (in game), ela tende a cair. É normal, portanto, vê-la chegando aos 8 FPS e os games fechando.

A controvérsia é que o emulador parece violar as licenças de uso de código aberto. Desenvolvedores do Yuzu, emulador de código aberto do Nintendo Switch para computadores, afirmou que o Egg NS usa indevidamente o seu código de emulação de GPU. Eles encontraram no código outras evidências de que eles copiaram seu projeto.

O site do emulador também traz erros de ortografia (em inglês) e páginas com partes em chinês. Para usar o emulador, também é preciso criar uma conta e fazer login sempre que quiser jogar.