Durante a festa que aconteceu na madrugada deste sábado (12) em A Fazenda 12, Jojo Todynho deu sua opinião sobre a deputada federal Flordelis, denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A cantora deu a entender que o diabo havia entrado na vida de Flordelis e a deixado muito “endemoniada”.

“Aquela mulher tinha Deus na vida dela. Eu não desacredito. Mas, quando você abre porta para ilegalidade, o diabo vem e faz arruaça sem você perceber. Você fica insanamente endemoniada”, comentou Jojo, com um copo de bebida na mão, em conversa com Lidi Lisboa.

“Quando você percebe já é tarde demais”, falou a atriz. Mas Jojo não deixou que ela continuasse a dizer o que pensava e continuou seu discurso inflamado sobre Flordelis.

“Eu não sei se ela fez [os crimes dos quais foi acusada] ou não fez. Eu brinquei, zoei com a situação, todo mundo comentou. Mas dizer que essa mulher não teve Deus na vida dela? Teve sim. Só que quando você deixa abrir porta de ilegalidade na sua vida, o diabo brinca”, opinou Jojo.

No final de agosto, Flordelis foi indiciada pela polícia do Rio de Janeiro como mandante do assassinato de Anderson do Carmo, morto com mais de 30 tiros em junho de 2019. Ela não foi presa por ter imunidade parlamentar, mas sete de seus 55 filhos foram detidos, por supostamente terem participação no crime também.

No Twitter, telespectadores de A Fazenda se divertiram com o discurso de Jojo e começaram a considerá-la uma evangelizadora. Confira o trecho em que a cantora falou sobre Flordelis e os comentários dos internautas:

a jojo falando da flordeliskkkkkkkk PREGA JOJO #AFazenda12 pic.twitter.com/qssDX76B3s

— felipe (@feIipemarques) September 12, 2020

jojo foi pra fazenda pra evangelizar, sempre soube

— merida (@evyalvs) September 12, 2020

Inês Brasil 🤝 jojo todynho fazer mais pelo cristianismo que Silas malafaia e cia.

— 𝚊𝚗𝚊 (@fulgr4ce) September 12, 2020

Ela seria fácil fácil aquelas irmãs do coque que falam com tanta autoridade que o coração erra a batida

— erica pinheiro (@eriicapine) September 12, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução