Enem 2020: Como melhorar sua redação com 5 dicas práticas

A redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deixa muitos candidatos ansiosos. Além da prova valer até 1000 pontos, exige diversos elementos distribuídos em 5 competências.

Desse modo, estudar bastante a estrutura da redação é fundamental. Além disso, é indispensável também treinar e praticar a escrita durante todo o período preparatório para o Enem.

Para isso, adicionar algumas práticas no dia a dia pode ajudar bastante. Então, pensamos 5 dicas práticas para melhorar a sua redação. Confira abaixo!

1. Estude português

O bom uso da língua portuguesa garante sem dúvidas um melhor resultado para a sua redação. Desse modo, dedique ao menos uma hora do seu dia para estudar os elementos do português, suas regras de gramática e a modalidade escrita da língua. Assim, com o estudo contínuo da língua, você evitará cometer erros de concordância ou de pontuação, por exemplo.

2. Leia bastante e varie os textos

Uma boa forma de estudar o português é ler bastante diversos tipos de texto. Além disso, ao tornar a leitura um hábito diário, você aumentará o seu repertório sociocultural e ajudará a sua mente a ser mais criativa. Então aposte em jornais, romances, biografias, poemas etc.

3. Faça anotações

Você Pode Gostar Também:

Por sua vez, o hábito de fazer anotações, além de desenvolver a escrita, ajuda você a reter ideias que talvez possam ser usadas no futuro. Então, se você assistir um filme com um tema da atualidade, por exemplo, anote as suas impressões. Nunca se sabe qual será o tema da redação e ao anotar suas ideias, você as retém melhor para usá-las na sua redação, se for o caso.

4. Ao escrever um texto, liste os tópicos

Quando você for praticar a escrita da redação do Enem ou quando for escrever um texto mais complexo, antes de iniciar liste os tópicos que não podem faltar no seu texto. Assim, você garantirá que não esqueceu nenhum detalhe e criará o hábito de fazer esse rascunho antes de escrever, o que poderá ajudar muito na realização da prova de redação do Enem.

5. Escreva todos os dias

Por fim, escreva todos os dias. Você não precisa escrever uma redação por dia, mas manter um ritmo de escrita e a prática é fundamental para garantir o sucesso dos seus textos. Então, escreva sempre, mesmo que seja um texto pequeno para uma rede social ou um resumo sobre qualquer disciplina. Ao escrever todos os dias o seu cérebro se tornará mais ativo e isso irá potencializar sua criatividade.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.

Clique aqui para conferir mais dicas.

Leia também 5 livros clássicos para ler em um dia.