Enem: Questão comentada de análise linguística

Apesar de sempre presentes na prova do Enem, os assuntos referentes à língua portuguesa ainda causam receio aos estudantes. No entanto, a resolução de questões de edições anteriores pode ajudar.

Assim, apresentamos uma questão comentada sobre análise linguística e adequação, confira!

Questão (ENEM – 2014)

Nas regras de etiqueta, a linguagem coloquial promove maior proximidade do leitor com o texto. Um recurso para a produção desse efeito constitui um desvio à variedade padrão da língua portuguesa. Trata-se do uso

(A) de palavras estrangeiras, como “darling” e “pet”, pois afrontam a identidade nacional.

(B) do verbo “ter”, que foi utilizado em lugar de “haver” com o sentido de “existir”.

(C) da forma verbal “adorei”, uma expressão exagerada de emoção e sentimento.

(D) do modo imperativo, típico das conversas informais.

(E) do substantivo “bate-papo”, que é uma gíria inadequada para regras de etiqueta.

Resolução

Primeiramente, é preciso atentar para a ideia central da questão. Assim, sabemos que a questão é referente ao uso da linguagem coloquial e exige que o candidato faça uma análise linguística do texto.

Desse modo, o enunciado pede a identificação do “desvio à variedade padrão da língua portuguesa” que imprime certo coloquialismo ao texto. Então, de cara podemos descartar as alternativas A, C e E, pois não dizem respeito às regras da variedade padrão.

A alternativa D, por sua vez, não aponta um desvio da variedade padrão, pois o modo imperativo pode aparecer em qualquer variedade da língua.

A resposta correta é a alternativa B, porque na norma padrão, o correto seria usar o verbo haver, não o verbo ter.

