Enem: Questão comentada sobre interpretação de poema

Os textos poéticos sempre se fazem presentes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), assim, são usados para abordar diversos assuntos do português através da interpretação.

Desse modo, apresentamos aqui uma questão comentada do Enem 2019 que exige a interpretação de um poema para a sua resolução. Confira!

Questão Enem – 2019

Toca a sirene na fábrica,

e o apito como um chicote

bate na manhã nascente

e bate na tua cama

no sono da madrugada.

Ternuras da áspera lona

pelo corpo adolescente.

É o trabalho que te chama.

Às pressas tomas o banho,

tomas teu café com pão

no cais do Capibaribe.

Deixas chorando na esteira

teu filho de mãe solteira.

Levas ao lado a marmita,

contendo a mesma ração

do meio de todo o dia,

a carne-seca e o feijão.

De tudo quanto ele pede

dás só bom-dia ao patrão,

e recomeças a luta

na engrenagem da fiação.

MOTA, M. Canto ao meio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964.

Nesse texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais

(A) ajuda a localizar o enredo num ambiente estático.

(B) auxilia na caracterização física do personagem principal.

(C) acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens.

(D) alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto.

(E) está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes.

Gabarito e comentário

Como é possível observar, para responder a questão é necessária a leitura atenta do texto, pois é preciso compreender como a escolha das formas escolhidas pelo autor interfere no poema. Desse modo, de acordo com o enunciado, o candidato deve se atentar para o uso padrão das formas verbais e pronominais.

Logo de início é possível excluir as alternativas A e B, pois a ambientação do enredo não é estática e não há efetiva caracterização física de uma personagem. Além disso, as informações quanto às ações não dependem necessariamente das escolhas pronominais. Desse modo, a alternativa C também está incorreta. Assim, só restam as alternativas D e E.

Ao retomar o enunciado, podemos perceber, então, que a escolha das formas verbais e pronominais que se alternam entre a 2ª e a 3ª pessoa denota uma mudança no refente. Desse modo, o poema ora se refere ao interlocutor, ora se refere à sirene ou ao patrão.

A alternativa correta é a E.

