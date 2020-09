Energias solar e eólica são mais baratas do que fontes fósseis

Energias renováveis podem ter custo igual e até menor do que as opções fósseis, aponta o relatório mais recente do Departamento de Estratégia Industrial e Negócios (BEIS) do Reino Unido. O estudo destaca as energias eólica e solar como o melhor investimento para o futuro.

Durante muitos anos, falou-se que tais alternativas eram sustentáveis, porém muito mais caras do que as fontes de energia fóssil. No entanto, seu custo sofreu reduções graduais e, atualmente, essa afirmação se tornou obsoleta. Em 2016, as energias renováveis eram 23% mais baratas do que em 2013; agora, a diferença é ainda maior: 47% em comparação com 2016.

Resultados do estudo

Pixabay/Reprodução

Para analisar diferentes fontes de energia, o BEIS utilizou como base o valor médio por megawatt ao longo da vida útil de um projeto. Os resultados indicam que, para um parque de energia eólica, os custos estimados de operação chegarão a 46 libras por megawatt em 2025 contra 65 libras do estudo anterior.

Para uma fazenda solar de grande porte, o custo é de 44 libras. Na análise realizada em 2016, esse valor chegou a 67 libras. Quando trazemos as usinas térmicas a gás e as nucleares para a conversa, a diferença fica gritante: 102 libras e 85 libras por megawatt, respectivamente.

Matriz energética no Brasil

Com essas previsões, em apenas 5 anos, uma fazenda eólica ou solar poderá gerar energia pela metade do custo de uma térmica a gás. “As energias renováveis serão as mais competitivas daqui para frente”, pontua Antonio Bastos Filho, CEO da Omega Geração, a maior operadora de parques eólicos do Brasil.

O executivo ainda afirma que, nesse cenário, o país tem vantagens estratégicas devido à sua matriz predominantemente hidráulica e o melhor regime de ventos do mundo. Ele explica que as hidrelétricas podem ser utilizadas como uma espécie de bateria, armazenando a energia produzida pelo Sol e pelos ventos, potencializando a renovação da nossa matriz energética.