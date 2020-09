Enola Holmes: Millie Bobby Brown espera que filme ganhe sequência

Enola Holmes chegou ao catálogo da Netflix na última quarta-feira (24) e tem tudo para ser um grande sucesso da plataforma. Com 92% de aprovação entre os críticos e 82% entre o público geral no Rotten Tomatoes, o filme que acompanha uma aventura da irmã mais nova de Sherlock Holmes pode se tornar uma franquia de sucesso para a gigante do streaming.

Embora não tenha se pronunciado oficialmente, é possível que a Netflix anuncie em breve uma sequência para Enola Holmes. E, se depender de Millie Bobby Brown, protagonista do filme, isso vai acontecer. A atriz conversou recentemente com a Entertainment Weekly, e disse que gostou de viver a personagem e espera poder voltar a ela em breve.

“Eu estava tipo, ‘Oh, sim, vou fazer apenas um filme, sabe, é só isso…’ e, então, assim que entrei no set e interpretei [Enola], me apaixonei por ela, e ela se tornou parte do meu coração”, disse Brown. “Eu sempre disse que amava interpretar Eleven [em Stranger Things] porque não fiz aquilo apenas uma vez e depois abandonei a personagem. Adoro poder interpretá-la continuamente, e com a série de livros Enola… Estou realmente otimista sobre o futuro. Estou ansiosa para [espero] voltar ao trabalho”.

Millie Bobby Brown e Henry Cavill em ‘Enola Holmes’Fonte: IMDb/Reprodução

Enola Holme é uma personagem criada em 2006 pela escritora Nancy Springer. Atualmente a série conta com seis livros, o que garante um bom futuro para a personagem na Netflix. O primeiro livro e o quinto foram nomeados para o Edgar Allan Poe Awards de Melhor Mistério Juvenil em 2007 e 2010, respectivamente, e a série literária foi bem recebida pela crítica e pelo público.

Enola Holmes acompanhar a personagem título que foi mandada pelo irmão, o famoso detetive Sherlock Holmes, para um internato após o repentino desaparecimento de sua mãe, Eudoria Holmes. Ao chegar no local, ela decide fugir e inicia uma investigação para saber o que aconteceu com Eudoria.