Enquete A Fazenda 12 indica quem vai sair na primeira roça; participe da votação · .

Se depender do público que participa das enquetes de A Fazenda 12, a decisão de quem vai sair do confinamento na primeira roça será apertada. No resultado parcial do ., Raissa Barbosa está com 40,48% de rejeição, enquanto Lucas Strabko, o Cartolouco, aparece com 35,56%. Fernandinho Beat Box é o escolhido dos outros 23,96%.

Na enquete do UOL, que contabiliza mais de 30 mil participações, o cenário é diferente. Raissa é a preferida para ficar, com a escolha de 45,37% dos votantes; Cartolouco tem 36,39%; e Beat Box conta com apenas 18,24% das escolhas dos internautas.

Raissa Barbosa acabou na roça porque foi a mais votada pela casa na terça-feira (15) e, por conta de uma dinâmica criada pela produção, foi impedida de participar da prova do fazendeiro no dia seguinte. Com isso, ela não conseguiu tentar escapar da possibilidade de eliminação e conquistar a liderança da casa da semana.

Ontem (16), Rodrigo Moraes ganhou a disputa pelo fazendeiro e fugiu da votação popular. Com a vitória, o modelo empurrou os amigos Fernandinho e Cartolouco para a berlinda, juntamente com a ex-vice Miss Bumbum.

“Família brasileira, se eu estiver fazendo bem para vocês, me deixa ficar. Eu tô dando o sangue por essa vida, tô realizando um sonho e preciso de você”, gritou Lucas Strabko em seu apelo pela permanência. “Eu poderia usar um lance apelativo por ter saído de casa com a minha mulher grávida, mas estou aqui pra buscar dar uma vida melhor para a minha família. É isso”, falou Beat Box.

Emocionada, Raissa também fez o seu pedido para o público. “Eu peço para o Brasil que eu quero ficar. Gente, vocês viram que todos os homens me massacraram de votos e eu tô aqui sozinha. Peço muito para ficar, vocês viram como foi injusto”, disse a modelo.

As enquetes de A Fazenda 12 apontam apenas uma tendência, mas o resultado oficial da primeira roça será revelado nesta quinta-feira (17), com base nas escolhas feitas no site da Record.

