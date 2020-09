‘Era brava’ · .

Natural de Jacarezinho (PR), Grazi Massafera não se intimidou ao contar um episódio bizarro de sua infância. Aos 12 anos, quando morava no interior, a atriz passou um sufoco com uma lombriga, que após ser retirada de seu corpo foi morta a golpes de enxada. “Ela era muito grande e brava”, narrou.

Grazi foi uma das convidadas do Que História É Essa, Porchat?, do GNT, nesta terça-feira (8), e surpreendeu os telespectadores ao contar como expeliu o parasita.

“Eu estava na casa de uma prima vendo Sessão da Tarde [da Globo] e senti um negócio estranho. Fui ao banheiro e falei: ‘Ana, fiz cocô na calça’. Não era. Quando eu olho, tinha um negócio para fora. Saí correndo com aquilo pendurado e pelada”, confidenciou.

Apesar de sentir vergonha em compartilhar a situação, a atriz continuou a detalhar os fatos. “A casa da minha avó, da minha mãe e da minha tia era no mesmo quintal. Saí correndo pelada, e gritava: ‘Nasceu rabinho, mãe!’. Fiz um escândalo. Minhas primas, meu irmão, todo mundo veio ver o que era e o que estava acontecendo, e se tinha nascido um rabinho”, relembrou.

“Quando chego em casa, minha mãe me olha e me assustou mais ainda. Eu achei que eu estava virando o capeta. Ela me levou para o banheiro e puxou. Era uma lombriga (risos)”, disse.

Fábio Porchat se mostrou chocado com a revelação. “Ai, que história nojenta. Eu virei chacota da família inteira até hoje por causa dessa história do rabinho. Criança do interior, se não teve berne ou lombriga não é criança do interior”, explicou.

A narrativa, no entanto, não parou por aí. Segundo a protagonista de Bom Sucesso (2019), o mais embaraçoso foi se livrar do verme. “A pior parte foi para matar ela”, desabafou.

“Matou como?”, questionou o apresentador. “Com enxada porque ela era muito grande e brava”, resumiu, chocando os telespectadores.

Grazi ainda entregou suas suspeitas de como havia sido infectada. “Com três anos de idade, eu vi um ratinho passando e mordi a cabeça dele. Acho que veio daí”, revelou, espantando a todos.

“A minha tia estava lavando roupa e passou um ratinho. Tenho vaga lembrança. Arranquei a cabeça do rato, fiquei com ele na mão e minha mãe que tirou ele da minha mão. Desde então, comecei a ter muita dor, cólica, essas coisas. Depois que ela [a lombriga] saiu, eu melhorei. Que nojento, né?”, concluiu.

Veja o relato bizarro de Grazi Massafera no Que História É Essa, Porchat?:

