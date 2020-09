‘Era Pirlo’ começa na Juventus longe do ideal, sem tantos reforços ou ‘com isso aí’

Andrea Pirlo estreia oficialmente como técnico da Juventus neste domingo (20), contra a Sampdoria, às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Time redondo, pronto para a temporada? Nada disso.

Por uma escolha de Pirlo, são mais saídas do que chegadas no elenco do supercampeão. Entre os principais nomes a irem embora, Miralem Pjanic já havia trocado Turim por Barcelona na negociação que trouxe o brasileiro Arthur à Itália, antes mesmo da contratação do novo treinador. Emre Can voltou ao Borussia Dortmund. Blaise Matuidi e Gonzalo Higuaín foram dispensados e estão a caminho do Inter Miami, dos Estados Unidos.

Além de Arthur, chegaram o meia Weston McKennie, primeiro jogador dos EUA a atuar no clube, vindo do Schalke 04, e o goleiro Stefano Gori, ex-Pisa. Por enquanto, é isso.

Ronaldo (à dir.) sob olhar de Pirlo (à esq.) em amistoso da Juventus Getty Images

A Juventus namorou com Lionel Messi, mas ele ficou no Barça. O flerte com Luis Suárez, outra estrela em litígio com o gigante espanhol, também parece que não vai dar em lugar nenhum. Mas Edin Dzeko, da Roma, está perto de um acordo. É o máximo que temos de informação dos planos de Pirlo em relação ao mercado.

Assim, ou o time está longe do ideal, ou é praticamente com esse mesmo elenco da última temporada que Pirlo preferiu trabalhar. O caminho rumo a mais uma conquista do Italiano, que seria a décima consecutiva, começou justamente sob a batuta do então meio-campista, tetracampeão nacional com o time de Turim entre 2011–12 e 2014–15. Ou seja, ele sabe como levantar a taça.

Precisa agora fazer em outra função e manter os bons números recentes. A Juventus defende neste domingo uma sequência de sete jogos sem perder em casa para a Samp, com seis vitórias e um empate desde 2014.

Se reforços não chegaram, a aposta está em um velho conhecido. Cristiano Ronaldo segue no comando do ataque alvinegro. Especialista em gols contra a Sampdoria, já que marcou em todas as três partidas que a enfrentou, o craque português está confirmado na estreia de Pirlo.