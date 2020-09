Eri Johnson revela o motivo pelo qual rejeitou convite para o BBB 20

Eri Johnson quase esteve no BBB 20, da Globo. O famoso revelou que recusou o convite para participar da última edição do Big Brother Brasil porque não iria perder o cruzeiro de Roberto Carlos.

A edição, cabe lembrar, teve metade do elenco composto por famosos, como Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Babu Santana. Além de muito comentada, a temporada alcançou grande audiência para a emissora.

“Falei que não ia por vários motivos”, declarou o ator ao Sensacional, da RedeTV!. “Nada contra o programa, acho que o artista não pode falar não para o que é um grande sucesso, mas como eu entraria num confinamento em janeiro sendo que em fevereiro teria o projeto Emoções?”, disse.

Eri Johnson sempre deixou claro que é um grande fã de Roberto Carlos. Por isso, ele marca presença no cruzeiro do cantor todos os anos. Sobre o cantor, o artista afirmou: “É uma grande referência!”.

Ainda no papo, o ator confessou que teve dúvidas entre a vida artística e a de atleta profissional. “Fiquei muito dividido porque gostava muito de jogar bola, mas quando cheguei para fazer figuração, lá no começo [da carreira], me encantei com essa ideia de viver várias personalidades e contar várias histórias”, disparou.

“O mundo da arte tomou conta de mim de uma maneira muito forte”, completou ele, que participou de novelas como O Clone, América e Fina Estampa.