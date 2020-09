Ernesto escapa da prisão e presta contas direto ao capeta; entenda · .

Ernesto (Eriberto Leão) não vai pagar pelos seus crimes na Justiça dos homens nos últimos capítulos de Êta Mundo Bom!. Ao fugir da polícia ao lado de Sandra (Flávia Alessandra), o malandro baterá as botas ao capotar com o carro em alta velocidade. Ele prestará contas pelas suas maldades diretamente no Inferno no Vale a Pena Ver de Novo.

Preso pelo sequestro de Filomena (Débora Nascimento) na reprise vespertina, Cara de Cão (Marcello Gonçalves) participará de uma delação premiada e entregará a localização do cativeiro. Ao ouvir as sirenes, a vilã de Flávia Alessandra nocauteará a filha de Cunegundes (Elizabeth Savala) com um tapa e roubará o seu bebê em uma fuga alucinada.

Os dois atravessarão o pasto e pegarão a estrada para a casa dos pais do pilantra interpretado por Eriberto Leão no interior de São Paulo. “Demora muito?”, encrencará a irmã de Celso (Rainer Cadete). “Ora, Sandra, trate-se de acalmar”, bufará o facínora.

“Eu me acalmo fácil, basta tocar a maleta de dinheiro. O dinheiro me traz uma felicidade incrível”, dirá ela enquanto conta a pequena fortuna que Anastácia (Eliane Giardini) terá desembolsado pela protagonista de Débora Nascimento. “A mim também, e o que faremos com esse bebê?”, questionará o crápula.

“Largamos ele num orfanato qualquer”, decidirá a perua. “E Candinho [Sergio Guizé] que fique a procurar pelo filho. A mãe não o procurou pela vida toda? Só que esse bebê aí nem vai ter um medalhão para se identificar”, zombará o trapaceiro.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Sandra (Flávia Alessandra) socorre Ernesto (Eriberto Leão) após um capotamento do veículo

Carro capotado

A dupla se assustará ao novamente ouvir as sirenes da polícia. “Acelera, Ernesto. Estão se aproximando. Corre”, disparará Sandra, enquanto o veículo tremula por entre as vielas de barro. “É o máximo que eu posso. A estrada é muito ruim”, resmungará o criminoso.

Em alta velocidade, ele capotará com o carro, mas o filho do personagem de Sergio Guizé não sofrerá um arranhão sequer. O “bigodinho”, ao contrário, morrerá na hora.

“Cala a boca, bebê. Ernesto, fala comigo. Vem cá, levanta, vem respirar. Fala comigo. Você não pode me abandonar, tudo o que eu fiz foi por você. Você está me ouvindo, meu amor? Me abrace, Ernesto, você não vai me deixar. Você não vai me abandonar sozinha”, gritará a dondoca em absoluto desespero.

Êta Mundo Bom! está em sua última semana e já divide horário com a reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers diariamente, além do resumo de outras novelas da Globo.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Êta Mundo Bom! e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução