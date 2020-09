Esposa de Mano Walter dá à luz primeiro filho do casal

Nasceu José, primeiro filho de Mano Walter com Débora Silva, sua esposa. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o bebê chegou ao mundo na madrugada desta segunda-feira (31), com 3,651 kg e 50 centímetros, através de um parto normal, na Maternidade Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em Alagoas.

No Instagram, Débora anunciou o nascimento do filho. “O maior amor do mundo! Sem palavras ainda para descrever tudo que eu vivi nesse domingo e nessa madrugada, só posso mesmo agradecer a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade de me tornar mãe, ao meu marido que foi um GUERREIRO e pariu junto comigo”, iniciou a Miss Santa Catarina 2018.

“Te amo meu amor, obrigada por TUDO! Você é um homem ímpar, esteve comigo em todos os momentos me dando força e mostrando que tudo valeu a pena! Agradeço também a toda minha equipe sensacional que esteve comigo do início ao fim, vocês foram incríveis!, completou.

Na sua rede social, Mano Walter também falou sobre a chegada do primogênito: “Geeeeente, nosso José nasceu. Sem palavras pra descrever o que estou sentindo. Só quero agradecer a Deus por ter me proporcionado a melhor experiência da minha vida, um amor incomparável”.

“Minha @deborarsilvaa estou muito orgulhoso de você, foi forte e muito guerreira! Mais de 11 horas em trabalho de parto, eu já quase sem aguentar e você com uma força interior incrível. Te amo meu amor e que Deus abençoe muito nossa família. Agradeço a nossa equipe por toda assistência! Vocês foram incríveis. Louvado seja Deus!“, concluiu.