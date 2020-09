Esposa de Marcos Mion vira piada após “ostentar humildade” em helicóptero

Marcos Mion se casou com Suzana Gullo em 2005 e com ela teve três filhos: Romeo (15), Donatella (12) e Stefano (10). A esposa do apresentador foi com os dois filhos mais novos e o pai para um passeio de helicóptero e acabou sendo alvo de críticas de internautas.

Suzana partiu para a praia de Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, curtir uma praia com os três familiares mais próximos: “Quanto tempo eu não pisava na areia. Que delícia. Tinha muitos meses que eu não via o mar. Mesmo tendo colocado só o pé, só de olhar para o mar eu sou outra pessoa. Eu fico renovada, parece que recarrega todas as energias”.

Se antecipando, ela explicou a razão da ausência do primogênito: “Romeo quis ficar em São Paulo com o papai, que está trabalhando”.

Depois dos vídeos, em sua maior parte divulgados no Stories do Instagram, seguidores a criticaram duramente. “Acabou o coronavírus? Não sabia, não”, disse uma delas, ironizando a esposa de Mion. “Acho que só chegou vacina para os famosos, porque eles nem tem mais vergonha de exibir que estão furando a quarentena”.

Sobre a ida à praia, Suzana Gullo se explicou: “Meu pai foi um dos primeiros a pegar a Covid-19, ele pegou em Miami, em fevereiro. Ele pegou uma gripe muito forte, mas não precisou ser internado. Ele tem quase 80 anos e está imunizado, até que se prove o contrário. Ele não sai de casa, está super isolado e a gente também, aqui ou na fazenda. Ele queria muito ver o mar e eu também. A gente pegou o helicóptero dele, fomos só eu e ele de máscara, com as crianças”.

“Com meu pai eu estou convivendo todos os dias. Ficamos na casa de um amigo dele que está fora do Brasil, não tinha ninguém na casa há muito tempo. A gente pediu comida no delivery… Não fiz nada de errado ou insano, que possa colocar alguém em risco”, prosseguiu a esposa de Marcos Mion.

Também recebendo comentários negativos sobre ostentar o luxuoso helicóptero, ela rebateu: “Muito chato a gente ter que se explicar, sempre fui humilde, era daquelas que escondia o helicóptero das minhas amigas, morria de vergonha, sempre foi tão natural pra mim isso. Nunca ostentei, longe de mim ser ostensiva”.

Depois de Suzana explicar que o pai tem helicóptero por ser dono de shoppings, internautas tiraram sarro dessa última declaração. “Deve ser muito triste a vida da pessoa que esconde um helicóptero das amigas. Eu sou uma pessoa humilde, não escondia o pirocóptero, na verdade sempre emprestava”, comentou uma pessoa no Twitter.

Aos risos, outra foi mais econômica: “Não dá, cara”. Uma terceira pessoa tirou sarro da situação: “É por isso que ninguém nunca viu meu helicóptero e nem mesmo meu carro, pois sou humilde e jamais serei ostensiva”.

Confira:

Muito chato a gente ter que se explicar

Sempre fui humilde, era daquelas que escondia o helicóptero das minhas amigas, morria de vergonha, sempre foi tão natural pra mim isso

Nunca ostentei, longe de mim ser ostensiva. — 🥈 i d f c (@HellAkaHella) September 7, 2020

abro instagram e a primeira coisa que vejo: print de blogueira ryca falando que sempre foi humilde pq escondia o helicóptero das amigas — Bianca (@biancoss) September 7, 2020