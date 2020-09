Esposa de Tiago Leifert exibe barrigão e internautas ficam surpresos

A jornalista Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, está super ansiosa pela chegada da primeira filha do casal. Em um registro recente, a mamãe exibiu um barrigão enorme para os internautas e fez uma linda declaração sobre a nova etapa.

“A mamãe está com medo. Você me ajuda, filha? Estamos chegando perto e agora um medo indescritível começa a tomar conta. Não sei direito… Num instante acho que é medo do parto. No segundo seguinte acho que é medo de não saber cuidar”, começou ela.

“Depois acho que é medo de não saber ser uma boa mãe. Aí penso que é medo do futuro. Medo de como o mundo estará nos próximos meses. Então penso que é tudo isso junto e muito mais… e as lágrimas brotam dos olhos”, acrescentou a esposa de Tiago Leifert.

“Mas aí eu respiro fundo, coloco a mão na barriga, imagino o seu rostinho, imagino você me olhando, e sinto que você vai me ajudar. Que você vai me ensinar a ser mãe. Que o medo faz parte deste momento e que você me dará ainda mais coragem! Então sinto vontade de sorrir e as lágrimas de medo se transformam em lágrimas de felicidade“, concluiu.

Cabe lembrar que o casal espera ansiosamente pela chegada de uma menina, que se chamará Lua. Recentemente, a futura mamãe de primeira viagem ainda brincou sobre a origem do nome da filha.

Confira