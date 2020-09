Ester de Flor do Caribe, Grazi Massafera ainda sente ‘fardo’ do posto de protagonista · .

Intérprete de Ester em Flor do Caribe, Grazi Massafera ainda treme na base diante do convite para protagonizar uma novela. Ao contrário do que ocorria sete anos atrás, e agora com uma indicação ao Emmy Internacional, ela superou a desconfiança dos colegas e se tornou disputada entre os autores –ainda que a insegurança permaneça.

“Ainda passo noites sem dormir e espero que seja assim por um bom tempo. Foi assim com a Paloma em Bom Sucesso (2019). Eu venho tentando e me dedicando para aprender com cada personagem, cada ator com que trabalho. Espero que o frio na barriga nunca passe”, pondera a artista em entrevista ao ..

O folhetim escrito por Walther Negrão representou uma virada em sua carreira, ainda que a filha de Samuel (Juca de Oliveira) não seja a sua primeira protagonista. Ela já havia interpretado a Lívia em Negócio da China (2009), um dos fracassos mais retumbantes da Globo. “Naquela época, eu não sabia o que está fazendo”, confessa.

A artista ainda passou por uma experiência negativa em sua primeira vilã na “pior novela” da emissora, Tempos Modernos (2010), antes de ganhar uma segunda oportunidade das mãos do diretor artístico Jayme Monjardim.

O papel na novela das seis lhe rendeu os primeiros elogios e, posteriormente, a chance de interpretar uma viciada em crack em Verdades Secretas (2015).”Antes da Larissa veio a Ester. Ali eu realmente comecei a construir um personagem, ainda que tateando, mas deu para sentir esse sabor”, analisa a paranaense.

O diretor artístico Jayme Monjardim orienta Grazi Massafera em cenas rodadas na Guatemala

Reviravolta

Grazi faz questão de frisar todo o seu esforço para contracenar de igual para igual em suas cenas com veteranos como Juca de Oliveira e Angela Vieira, em uma experiência que serviu como escola.

“Eu aprendi mesmo a trabalhar, porque a rotina é pesada. Cheguei a perder um pouco de peso na época. Agora eu tenho mais discernimento para descolar de mim e estudar para chegar na emoção que a personagem precisa, antes eu estava muito presa ao meu ego. Ali eu comecei a dar esse passo”, pondera.

O nascimento de Sofia, hoje com oito anos, também foi fundamental para que ela desse os primeiros passos para realmente se firmar na profissão. “Tinha dia que eu chegava e saía e ela ainda estava dormindo, porque passei o primeiro ano dela trabalhando. Tive anjos da guarda, mas sofri bastante. Eu sofri, mas também tirei muito da força que eu tenho hoje para realizar os seus sonhos”, arremata a atriz.

