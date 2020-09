Esther fica com Vitória em Fina Estampa? Saiba o desfecho do julgamento · .

A disputa entre Esther (Julia Lemmertz) e Beatriz (Monique Alfradique) pela guarda de Vitória está perto de ganhar um desfecho em Fina Estampa. Após se enfrentarem no tribunal, quem levará a melhor será a estilista, que como receptora do óvulo da loira, atendeu todos os requisitos legais exigidos para o procedimento. Beatriz sairá do tribunal arrasada na novela das nove da Globo.

Esther levará a melhor na acirrada e polêmica disputa pela guarda de Vitória. No dia do julgamento o juiz considerará que o pedido de Beatriz é improcedente, já que ela doou voluntariamente os óvulos que foram usados na fertilização feita por Danielle (Renata Sorrah) na estilista.

Além de conceder a guarda permanente da bebê à personagem de Julia Lemmertz, o magistrado dirá que ela não fez nada errado. “O juiz decidiu pela impossibilidade jurídica do pedido de Beatriz. Ela doou voluntariamente o óvulo e eu, como receptora, atendi a todos os requisitos legais exigidos para o procedimento”, explicará Esther para Paulo (Dan Stulbach), ao sair da audiência.

A estudante deixará o local arrasada, chorando muito, e dará a notícia a Celina (Ana Rosa), dizendo que não perdeu e nem ganhou. “Simplesmente não houve julgamento”, dirá. A avó de Pedro Jorge (Vitor Colman) ficará revoltada e insistirá para que a moça recorra judicialmente.

Beatriz explicará que não tem como fazer isso. “O juiz deixou bem claro, eu perdi. Não há mais como discutir o caso”, lamentará. Danielle, que estará no local acompanhada por Enzo (Julio Rocha), deixará claro ao namorado o que aconteceu. “A menina é da Esther, assunto encerrado”, contará a ex-médica.

Feliz e aliviada com a decisão, Esther comemorará com Paulo o resultado. “A Vitória é legalmente a minha filha!”, celebrará ela com o marido.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

