As mentiras de Alberto (Igor Rickli) estão com os dias contados em Flor do Caribe. Após escapar das minas de dom Rafael (César Troncoso), Cassiano (Henri Castelli) enfim conseguirá ligar mais uma vez para Chico (Cacá Amaral). O piloto de avião pedirá ao pai para avisar a todos que, em breve, ele voltará ao Brasil na novela das seis.

O militar roubará um avião durante a sua fuga, o que não o impedirá de gastar muita sola de sapato para dar o fora da Guatemala na trama escrita por Walther Negrão. Ele enfrentará um pântano cheio de cobras e até mesmo precisará se vestir de mulher para despistar os capangas do pai de Cristal (Moro Anghileri).

Apaixonada pelo irmão de Taís (Débora Nascimento), a jovem se tornará uma de suas principais aliadas para voltar ao Brasil. A esta altura, ela terá fugido de casa para se tornar cantora de salsa em uma boate na Cidade da Guatemala.

A enteada de Amparo (Martha Nieto) descolará até mesmo um celular para que o personagem de Henri Castelli entre em contato com a família nas cenas que serão exibidas no próximo dia 24.

Chico atenderá ao telefone no meio da noite. “Pai? Sou eu, Cassiano. Oh, meu pai. Quando eu liguei para o senhor há três anos, eu não podia falar porque tinha gente atrás de mim, mas agora está tudo bem. Está tudo ótimo. Eu consegui sair de onde eu estava, estou bem. Morrendo de saudade de vocês”, dirá o aviador.

Chico (Cacá Amaral) se emociona após atender telefone de filho desaparecido no folhetim

Boca de siri

O salineiro, porém, não terá coragem de contar para o filho que a sua ligação anterior não impediu Ester (Grazi Massafera) de se casar com Alberto. Ele apenas escutará as palavras emocionadas do rapaz, com lágrimas nos olhos por dar notícias depois de tanto tempo desaparecido.

“Pai, me faz um favor? Avisa para todo mundo que estou estou voltando para Vila dos Ventos. Quando chegar aí, eu vou contar tudo que aconteceu. Meu Deus do céu, é tanta coisa. Tantos anos que eu nem sei mais, mas logo estou aí. A bênção, meu pai”, dirá Cassiano, antes do sinal cair definitivamente.

Chico ainda levará um susto ao dar de cara com Taís assim que colocar o aparelho de volta no gancho. Ele, desta vez, escolherá mentir para não passar mais uma vez como louco –e ajudar o herdeiro em sua vingança contra o antagonista de Igor Rickli.

“Era engano. Imagina se alguém ia ligar para a gente essa hora. Eu levantei para beber água, a vista de uma embaralhada e tropecei. Já falei para a sua mãe não deixar essas coisas por aí”, inventará o trabalhador.

