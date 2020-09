Estrela de novelas da Record e influencer polêmica são confirmadas em A Fazenda 2020

Com a estreia de A Fazenda 2020 próxima, mais dois nomes foram confirmados no elenco da nova temporada do reality show da Record. A atriz Lidi Lisboa e a influenciadora digital Raissa Barbosa farão parte do time feminino. Até aqui, a dupla não constava em nenhuma lista de possíveis participantes.

Com novelas na Globo e na Record, Lidi ganhou sua primeira protagonista na TV dos bispos, foi na macrossérie Jezabel. Ainda na emissora paulista, esteve em Belaventura (2017) e Escrava Mãe (2016), atualmente no ar logo após o Balanço Geral SP.

Já no canal da família Marinho, a famosa foi escalada para sucessos como Paraíso Tropical (2007), Insensato Coração (2011), na época como “novelas das 20h’, Cheias de Charme (2012) às 19h, e Império (2014) e Segundo Sol (2018), às 21h.

Raissa Barbosa é capa de revistas como Playboy e Sexy, o segundo lugar do Miss Bumbum de 2017, musa de bateria da Unidos do Peruche em 2019, e recentemente envolvida em uma polêmica com Arthur Aguiar. Ela disse que foi affair do marido de Mayra Cardi, mas garantiu que não rolou nada além de conversa. As informações são do site ..

Com a aproximação de A Fazenda 2020, vários nomes foram ventilados como os possíveis peões da nova edição: MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho, JP Gadelha, MC Biel, Jessica Brankka, Stefani Bays, Jakelyne Oliveira, Mariano, Lipe Ribeiro, Faby Monarca, Marina Ferrari, Tony Albuquerque, entre outros.