Estrela do TikTok vira protagonista da nova versão do filme Ela é Demais · .

Comédia romântica que se tornou muito conhecida no fim dos anos 1990, Ela é Demais (1999) vai ganhar uma nova versão protagonizada por Addison Rae Easterling, uma das maiores influenciadoras do TikTok. A jovem de 19 anos é dona de um perfil com 60 milhões de seguidores, o segundo mais popular da plataforma.

A trama do remake inverterá os papéis apresentados no longa original. Enquanto no filme de 1999 Freddie Prinze Jr. interpretou um garoto popular da escola que, após uma aposta, tenta transformar uma garota nerd (Rachel Leigh Cook) na nova rainha do baile, a nova versão colocará Addison como uma influenciadora que precisa fazer de um nerd o próximo rei do evento.

R. Lee Fleming, responsável pelo roteiro do filme original, retorna para a função no remake. A direção ficará por conta de Mark Waters, o cineasta por trás de sucessos como Sexta-Feira Muito Louca (2003) e Meninas Malvadas (2004).

A escalação de Addison a coloca como uma das primeiras influenciadoras do TikTok a se tornar protagonista de um longa-metragem produzido por um grande estúdio. A produtora Miramax será responsável pelo projeto.

Após o sucesso na plataforma, a jovem se mudou para Los Angeles para assinar contrato com uma agência e tentar emplacar uma carreira no cinema.

De acordo com um levantamento da revista Forbes, Addison é a TikToker que mais lucrou com parcerias feitas através da plataforma –ganhou mais de US$ 5 milhões (R$ 26 milhões na conversão atual) em 2019.

Além de Rachel Leigh Cook e Freddie Prinze Jr., a versão original de Ela é Demais também tinha nomes como Paul Walker (franquia Velozes e Furiosos), Anna Paquin (True Blood), Gabrielle Union e o cantor Usher em seu elenco. O filme arrecadou mais de US$ 100 milhões (R$ 532 milhões na conversão atual) em bilheteria ao redor do mundo, valor considerado elevado na época para uma produção do gênero.

O nome de Rachel Leigh Cook voltou a ficar em evidência nas últimas semanas por conta de outra comédia romântica. Ela é a protagonista de Amor Garantido, filme que estreou recentemente na Netflix.

Ver essa foto no Instagram fool 4 u Uma publicação compartilhada por ADDISON RAE (@addisonraee) em 16 de Jun, 2020 às 9:44 PDT

